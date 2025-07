Corpo de Bombeiros resgata vítima em fossa séptica de aproximadamente 4,5 metros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na terça-feira (22.7), um homem de 45 anos que caiu em uma fossa séptica no Bairro San Martini, em Sinop (a 480 km de Cuiabá). Ao chegarem ao local, a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) encontrou a vítima dentro de uma fossa séptica com aproximadamente 4,5 metros de profundidade, em uma obra. Após a avaliação do cenário, a equipe resgatou usando técnicas de salvamento em altura. A vítima estava consciente, mas sentia dores nas regiões abdominal, torácica e no quadril. O homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop.

