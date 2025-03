Corpo de Bombeiros resgata vítimas de intoxicação por gases em obras de cisterna

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, nesta sexta-feira (7.3), duas vítimas de uma possível intoxicação por gases em uma cisterna em construção no Centro de Primavera do Leste (a 238 km de Cuiabá). A equipe da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (6ª CIBM) foi acionada, por volta das 8h45, para socorrer uma vítima que, supostamente, teria sofrido uma descarga elétrica dentro da cisterna. De imediato, os bombeiros se dirigiram ao local com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

