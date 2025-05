Corpo de Bombeiros retiram corpo de homem preso em silo

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) retirou, na manhã de segunda-feira (5.5), o corpo de um homem que morreu ao ficar preso em uma rosca transportadora de grãos dentro de um silo, em uma fazenda no distrito de Ouro Branco, em Nova Canaã do Norte (a 681 km de Cuiabá), Por volta das 7h da manhã, a equipe da 12ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (12ª CIBM) foi acionada presencialmente no quartel com a informação de um óbito em uma propriedade rural.

