Corpo de Bombeiros socorre condutora de veículo que colidiu com bomba de combustível

O Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu uma mulher que perdeu o controle do carro e bateu em uma bomba de gasolina na madrugada desta segunda-feira (12.5), na Avenida das Nações, em Lucas do Rio Verde (a 480,9 km de Cuiabá). O impacto causou vazamento de combustível, no entanto, a condutora do veículo não sofreu nenhum ferimento aparente.

