Corpo de Bombeiros socorre dois motociclistas envolvidos em acidente

O 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) atendeu, na quarta-feira (09.4), em Sinop, no bairro Jardim Palmeiras, a um acidente envolvendo duas motocicletas que deixou duas vítimas. As vítimas foram socorridas rapidamente. O Corpo de Bombeiros reforça a importância da prudência no trânsito.

