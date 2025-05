Corpo de Bombeiros socorre duas vítimas após carro capotar na BR-163 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta terça-feira (13.5), duas vítimas de um acidente de trânsito... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h07 ) twitter

Momento MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta terça-feira (13.5), duas vítimas de um acidente de trânsito na BR-163, em Lucas do Rio Verde (a 333 km de Cuiabá). Segundo informações preliminares, o condutor de um veículo tentou realizar uma ultrapassagem, mas ao se deparar com outro automóvel vindo em sentido contrário, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas em estado grave e não foi necessário realizar desencarceramento.

