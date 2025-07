Corpo de Bombeiros socorre duas vítimas de acidente entre moto e caminhonete

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta segunda-feira (7.7), duas vítimas de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete no município de Confresa (a 1.048 km de Cuiabá). A equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) encontrou, ao chegar ao local, duas vítimas caídas no solo, ambas sem capacete e com ferimentos.

