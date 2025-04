Momento MT |Do R7

Corpo de Bombeiros socorre jovem vítima de capotamento na MT-251 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu a um capotamento com uma vítima presa às ferragens. O acidente foi registrado...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu a um capotamento com uma vítima presa às ferragens. O acidente foi registrado na MT-251, sentido Chapada dos Guimarães, na noite de segunda-feira (28.4) por volta das 20h44, a cerca de 3 km do trevo do Gardez, em Campo Verde (a 6,6 km de Cuiabá).

