Corpo de Bombeiros socorre motociclista ferido em acidente com carreta

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, nesta terça-feira (19.8), um motociclista vítima de acidente de trânsito envolvendo uma carreta, ocorrido na BR-070, zona rural de Campo Verde (a 136 km de Cuiabá). Ao chegar ao local, a equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) constatou que a vítima estava consciente e orientada, apresentando sangramentos visíveis, deitado de costas na pista, e queixava-se de dor no braço e na perna esquerda.

