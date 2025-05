Corpo de Bombeiros socorre motociclista que colidiu contra caminhão estacionado em Sorriso

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu um motociclista de 37 anos, que colidiu com um caminhão estacionado na Avenida Idemar Riedi, em Sorriso (a 398 km de Cuiabá), na noite de quinta-feira (8.5). A equipe do 5° Batalhão Bombeiro Militar (5° BBM) foi acionada por volta das 18h50. Ao chegarem no local da ocorrência, os bombeiros encontraram o motociclista consciente, mas agitado e com diversos ferimentos.

