Corpo de Bombeiros socorre motociclista vítima de colisão com caminhonete O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na quinta-feira (31.7), um motociclista vítima de colisão com uma caminhonete...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na quinta-feira (31.7), um motociclista vítima de colisão com uma caminhonete na rodovia MT-100, no perímetro urbano do município de Alto Araguaia (a 422 km de Cuiabá). Ao chegar ao local, a equipe do 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) encontrou o condutor da motocicleta caído ao solo, consciente e orientado, apresentando um ferimento na região do queixo e relatando dores generalizadas por todo o corpo.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: