Corpo de Bombeiros socorre mulher com braço preso em batedeira industrial

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na quarta-feira (13.8), uma mulher de 51 anos que teve o braço esquerdo preso em uma batedeira industrial utilizada na produção de pães e bolos, na Avenida Olavo Inácio Henz, no município de Juína (a 745 km de Cuiabá). Ao chegar ao local, a equipe da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (14ª CIBM) realizou o desencarceramento com cautela, seguido da imobilização do membro.

