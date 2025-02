Corpo de Bombeiros socorre vítima de acidente de trânsito na BR-070 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta segunda-feira (3.2), uma mulher vítima de acidente de... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta segunda-feira (3.2), uma mulher vítima de acidente de trânsito na BR-070, em Campo Verde (a 131 km de Cuiabá). A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) foi acionada por volta das 10h, para realizar o desencarceramento de uma vítima, que ficou presa às ferragens de um veículo. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Saiba mais sobre este incidente e as ações do Corpo de Bombeiros no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Secretaria de Defesa Social monitora locais que sofreram alagamentos na região do Alameda

Polícia Civil cumpre prisão de envolvido em assassinato na cidade de Sapezal

Polícia Civil cumpre prisão de envolvido em assassinato na cidade de Sapezal