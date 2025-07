Corpo de Bombeiros socorre vítimas após colisão de carro em poste em Cuiabá

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã deste domingo (20.7), três vítimas de um acidente de trânsito na Avenida Miguel Sutil, no bairro Cidade Alta, em Cuiabá. As vítimas estavam em um veículo que colidiu com um poste de energia.

Para mais detalhes sobre este incidente e as ações do Corpo de Bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: