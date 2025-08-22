Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Corpo de Bombeiros socorre vítimas de grave acidente na MT-208

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta sexta-feira (22.8), uma grave ocorrência de colisão frontal entre...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta sexta-feira (22.8), uma grave ocorrência de colisão frontal entre dois veículos na rodovia MT-208, em Alta Floresta (a 790 km de Cuiabá). O acidente resultou em seis vítimas, sendo três fatais.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.