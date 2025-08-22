Corpo de Bombeiros socorre vítimas de grave acidente na MT-208 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta sexta-feira (22.8), uma grave ocorrência de colisão frontal entre...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta sexta-feira (22.8), uma grave ocorrência de colisão frontal entre dois veículos na rodovia MT-208, em Alta Floresta (a 790 km de Cuiabá). O acidente resultou em seis vítimas, sendo três fatais.

Leia Mais em Momento MT: