Corpo de Bombeiros troca comando do 2º Batalhão em Várzea Grande O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira (17.2), a troca de comando do 2º Batalhão de Bombeiros... Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h07 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira (17.2), a troca de comando do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) em Várzea Grande. O tenente-coronel BM Heitor Alves de Souza assumiu o comando no lugar do tenente-coronel BM Rogério Quinteiro Barcellos. A cerimônia foi presidida pelo comandante-geral adjunto do CBMMT e chefe do Estado-Maior, coronel BM Rony Robson Cruz Barros, e contou com a presença da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, além de autoridades civis e militares, e representantes de instituições parceiras da corporação.

