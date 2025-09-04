Corpo Musical da PM celebra 133 anos com concerto “190 por elas” no Sesc Arsenal
O Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na noite desta quarta-feira (3.9), um concerto alusivo aos 190 anos da...
O Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na noite desta quarta-feira (3.9), um concerto alusivo aos 190 anos da instituição e aos 133 anos da unidade de música. O evento ocorreu no Sesc Arsenal, em Cuiabá. Com o tema “190 anos por elas”, o recital foi dedicado para promover a conscientização, a luta e o combate à violência doméstica, com um repertório popular e de valorização das mulheres. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento! Leia Mais em Momento MT:
O Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na noite desta quarta-feira (3.9), um concerto alusivo aos 190 anos da instituição e aos 133 anos da unidade de música. O evento ocorreu no Sesc Arsenal, em Cuiabá. Com o tema “190 anos por elas”, o recital foi dedicado para promover a conscientização, a luta e o combate à violência doméstica, com um repertório popular e de valorização das mulheres.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!
Leia Mais em Momento MT: