Corregedoria do MPMT apresenta projeto inovador em reunião nacional

Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h58 )

A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Mato Grosso apresentou, nesta quarta-feira (20), o projeto Corregedoria Digital durante a 145ª Reunião do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNCGMPEU), realizada na sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Brasília (DF). A iniciativa está registrada no banco de boas práticas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).O projeto representa um avanço significativo na modernização das atividades correcionais, ao implementar um sistema eletrônico que automatiza todas as etapas das correições. Com isso, o trabalho da Corregedoria ganha agilidade, precisão e maior resolutividade, fortalecendo a atuação fiscalizatória do órgão. Ele foi apresentado pelo corregedor-geral do MPMT, procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, e pelo promotor de Justiça auxiliar da Coger, Tiago de Sousa Afonso da Silva. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura realiza primeira grande limpeza e beneficia mais de sete bairros

