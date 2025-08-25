Corrente de comércio chega a US$ 399,9 bilhões de janeiro até a 4° semana de agosto Na 4ª semana de agosto de 2025, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,74 bilhão e corrente de comércio de US$ 13,1 bilhões...

Na 4ª semana de agosto de 2025, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,74 bilhão e corrente de comércio de US$ 13,1 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 7,44 bilhões e importações de US$ 5,699 bilhões. Já no mês corrente, as exportações somam US$ 22,8 bilhões e as importações, US$ 18,06 bilhões, com saldo positivo de US$ 4,8 bilhões e corrente de comércio de US$ 40,9 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 220,8 bilhões e as importações, US$ 179,1 bilhões, com saldo positivo de US$ 41,7 bilhões e corrente de comércio de US$ 399,9 bilhões. Esses e outros resultados foram publicados nesta segunda-feira (25/8), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

