Corrida de Inverno abre inscrições nesta quarta-feira (30)

A partir das 19h30 desta quarta-feira (30), estarão abertas as inscrições para a Corrida de Inverno, terceira etapa do Circuito Municipal de Corridas de Rua. Tradicional no calendário esportivo local, a prova será realizada no dia 17 de agosto, com largada às 6h30, no Lago Harri Muller. O evento é uma realização da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Leia Mais em Momento MT: