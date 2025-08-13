Corrida de Inverno deve reunir 1.300 atletas em Lucas do Rio Verde A tradicional Corrida de Inverno será realizada no próximo domingo (17), a partir das 6h30, no Lago Harri Müller, em Lucas do Rio Verde...

A tradicional Corrida de Inverno será realizada no próximo domingo (17), a partir das 6h30, no Lago Harri Müller, em Lucas do Rio Verde. A prova integra a terceira etapa do Circuito Municipal de Corridas de Rua e deve reunir cerca de 1.300 atletas luverdenses.

