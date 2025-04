Momento MT |Do R7

Corrida de Outono: Inscrições abertas nesta quarta-feira (30) Estarão abertas a partir desta quarta-feira (30), às 19h, as inscrições para a segunda etapa de Corridas de Rua – Corrida de Outono...

Estarão abertas a partir desta quarta-feira (30), às 19h, as inscrições para a segunda etapa de Corridas de Rua – Corrida de Outono de Lucas do Rio Verde. São ofertadas 300 novas vagas para corrida destinada a moradores do município.

