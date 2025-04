Corrida do Legislativo premia melhores cuiabanos em sua 6ª edição 13/04/2025 Corrida do Legislativo premia melhores cuiabanos em sua 6ª edição SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal...

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou a 6ª edição da Corrida do Legislativo Cuiabano, que percorreu os principais pontos do centro da capital. Neste ano, a prova contou com um percurso de 7,5 km e reuniu 1.531 atletas, distribuídos em seis categorias: geral (feminino e masculino), servidores (feminino e masculino), vereadores (feminino e masculino) e pessoas com deficiência (visual, física e cadeirante).

Para mais detalhes sobre essa emocionante competição e os vencedores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: