Coutinho brilha e Vasco atropela Nova Iguaçu no Nilton Santos pela Copa do Brasil Com uma atuação consistente e um primeiro tempo avassalador, o Vasco da Gama venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira, no... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 08h25

Com uma atuação consistente e um primeiro tempo avassalador, o Vasco da Gama venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Ryan e Philippe Coutinho, com dois belos gols, garantiram a classificação cruzmaltina para a próxima fase da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse grande jogo!

