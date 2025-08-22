Cozinha Show movimenta o primeiro dia do Salão do Turismo A inauguração do Salão do Turismo nesta quinta-feira (21) marcou, também, a abertura do espaço Cozinha Show, um dos locais mais aguardados...

A inauguração do Salão do Turismo nesta quinta-feira (21) marcou, também, a abertura do espaço Cozinha Show, um dos locais mais aguardados do evento pelo público participante. Realizado em parceria com o Senac, o espaço reunirá nos três dias do Salão do Turismo chefes renomados de todos os estados do país para ensinar aos visitantes receitas de pratos típicos de cada região. A entrada para o Salão do Turismo, no espaço Anhembi, em São Paulo, é gratuita.

