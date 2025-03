CPI analisa quebra de sigilo de 71 bets autorizadas pelo governo Na primeira reunião do ano, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets decidirá sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h27 ) twitter

Na primeira reunião do ano, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets decidirá sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal de quase todas as empresas de apostas virtuais autorizadas pelo governo federal. A reunião está prevista para esta terça-feira (11), às 11h. Trata-se de 97 requerimentos do senador Marcos Rogério (PL-RO) apresentados no início de dezembro, que incluem 71 das 78 empresas atualmente autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Os documentos pedem, entre outros dados, que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) encaminhe à CPI relatórios de inteligência financeira (RIFs) com “informações consistentes” sobre as bets, no período de 1º de janeiro de 2020 a 10 de dezembro de 2024. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura reforça apoio ao pequeno produtor com 2ª Feira da Agricultura Familiar

