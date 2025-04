Momento MT |Do R7

CPI da CS Mobi vai ouvir permissionários do Mercado Municipal nesta quinta (3) 02/04/2025 CPI da CS Mobi vai ouvir permissionários do Mercado Municipal nesta quinta (3) Antoniel Pontes – assessoria Vereador Rafael...

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Cuiabá que investiga a parceria público-privada (PPP) de 30 anos entre a Prefeitura e a empresa CS Mobi fará uma oitiva com a participação de cerca de 10 permissionários do Mercado Municipal nesta quinta-feira (3). O grupo é formado por 16 permissionários ao todo. A ideia da convocação é buscar e debater possíveis vantagens para a prefeitura e para os permissionários no contrato pactuado entre a gestão e a empresa, responsável pelo estacionamento rotativo na capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: