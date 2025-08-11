CPI das fraudes fiscais realiza reunião ordinária na tarde desta segunda (11) Thalita Queiroz/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades fiscais...

Thalita Queiroz/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades fiscais na gestão financeira do município de Cuiabá até 2024, realizou, na tarde desta segunda-feira (11), sua primeira reunião com a nova formação do dispositivo. A presidente da CPI, vereadora Michelly Alencar (União Brasil), foi acompanhada pelos membros que agora compõem a comissão, vereadores Daniel Monteiro (Republicanos) e Kássio Coelho (Podemos).

Para mais detalhes sobre os encaminhamentos e decisões da CPI, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: