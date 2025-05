CPI do Estacionamento Rotativo escuta diretor da CDL e empresários do comércio SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Os vereadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Estacionamento Rotativo, Rafael...

Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share