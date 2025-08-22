CPI do estacionamento rotativo realiza última oitiva e parte para produção de relatório final Por Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Os parlamentares Rafael Ranalli (PL), Maysa Leão (Republicanos) e Dilemário...

Os parlamentares Rafael Ranalli (PL), Maysa Leão (Republicanos) e Dilemário Alencar (União Brasil), integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o contrato do estacionamento rotativo em Cuiabá, realizaram, na tarde desta quinta-feira (21), a última oitiva. O convidado foi o ex-secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico do município, Francisco Antônio Vuolo, chamado para esclarecer questões relacionadas ao contrato que esteve sob responsabilidade de sua pasta quando ele era gestor.

