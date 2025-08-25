CPI dos Débitos Fiscais realiza primeira reunião na Câmara de Cuiabá Por Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta segunda-feira (25), a primeira...

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta segunda-feira (25), a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Débitos Fiscais. Os membros da CPI, instalada para investigar o não repasse de contribuições de servidores ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cuiabá-Prev durante a gestão anterior, definiram como relatora a vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) e aprovaram as primeiras oitivas que o grupo vai conduzir.

