CPI dos débitos fiscais recebe depoimento do ex-secretário de Fazenda do município Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os débitos fiscais deixados...

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os débitos fiscais deixados pela antiga gestão da prefeitura de Cuiabá recebeu, na tarde desta segunda-feira (01), o ex-secretário de Fazenda do município e atual secretário de Administração de Várzea Grande, Antônio Roberto Possas de Carvalho. A convocação veio da presidente da CPI, vereadora Michelly Alencar (União Brasil), com o objetivo de entender como eram administradas as despesas de Cuiabá durante a gestão do então prefeito Emanuel Pinheiro.

