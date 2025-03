CPI recebe Secretária de Mobilidade Urbana do município para prestar esclarecimentos 28/03/2025 CPI recebe Secretária de Mobilidade Urbana do município para prestar esclarecimentos SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h06 ) twitter

28/03/2025 CPI recebe Secretária de Mobilidade Urbana do município para prestar esclarecimentos SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o contrato do estacionamento rotativo em Cuiabá recebeu na tarde desta quinta-feira (27), a Secretária de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Regivânia Alves Venâncio. O encontro teve por objetivo esclarecer as dúvidas sobre como é feito o registro das multas, os valores das cobranças e o repasse desse dinheiro. Para mais detalhes sobre as questões levantadas e as respostas da secretária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretária municipal de Saúde discute obra do Centro Médico Infantil na ALMT

