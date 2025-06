Momento MT |Do R7

CPI visita obras do novo Mercado Municipal de Cuiabá, que já podem ser acompanhadas pela população Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli O vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL), presidente da Comissão Parlamentar...

Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli



O vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura a parceria público-privada (PPP) firmada por 30 anos entre a Prefeitura de Cuiabá e a empresa CS Mobi, visitou na tarde desta quinta-feira (5) o canteiro de obras do novo Mercado Municipal Miguel Sutil, cuja inauguração está prevista para 5 de dezembro. Acompanharam a vistoria os vereadores Maysa Leão (Republicanos) e Dilemário Alencar (União), membros da CPI, além do vereador Demilson Nogueira (PP), que também participou da agenda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as obras!

Leia Mais em Momento MT: