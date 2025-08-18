CPR permanece em destaque no início da nova safra agrícola 2025/26 A nova edição do Boletim de Finanças do Agro divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária mostrou que a Cédula de Produto Rural...

A nova edição do Boletim de Finanças do Agro divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária mostrou que a Cédula de Produto Rural (CPR) alcançou R$ 521 bilhões, um aumento de 40% no mês de julho, se comparado a idêntico período do ano anterior. A participação da CPR no financiamento agrícola permanece em destaque no início da nova Safra 2025/26.

