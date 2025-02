CRA analisa nova política para a pesca sustentável no Brasil Tramita na Comissão de Agricultura (CRA) projeto que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. O PL 4,789... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 03/02/2025 - 12h08 ) twitter

Tramita na Comissão de Agricultura (CRA) projeto que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. O PL 4,789/2024, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), visa modernizar a legislação, promover a gestão integrada e ecossistêmica dos recursos pesqueiros, além de impulsionar a sustentabilidade da atividade no Brasil. — A principal motivação para a criação do projeto foi a necessidade de atualizar e modernizar a legislação pesqueira brasileira, que se encontrava defasada e com lacunas. A Lei da Pesca não contempla diversos aspectos importantes da atividade pesqueira, como a pesca esportiva e a pesca amadora, além de não abordar temas como a inclusão social e a proteção ambiental de forma abrangente — afirma Alessandro. Saiba mais sobre essa importante proposta e seus impactos na pesca sustentável no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura regulamenta doações de bens e serviços ao Município para garantir maior transparência e eficiência

