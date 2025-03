Momento MT |Do R7

CRA ouve ministra dos Povos Indígenas sobre acordo com empresa A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) marcou para terça-feira (18), a partir das 14h, reunião para ouvir a ministra dos...

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) marcou para terça-feira (18), a partir das 14h, reunião para ouvir a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. A convocação atende requerimento do senador Rogério Marinho (PL-RN) com o objetivo de esclarecer possíveis irregularidades no protocolo de intenções firmado entre o ministério e a empresa Ambipar. A comissão aguarda a confirmação da presença da ministra.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: