CRAS de Ipiranga do Norte inicia entrega de cestas básicas e filtros de barro para famílias em situação de vulnerabilidade A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Ipiranga do Norte, por meio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social),...

Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 17h46

