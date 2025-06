CRAS de Novo Diamantino faz intervalo nos atendimentos para mudança para nova sede A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, informa que os atendimentos... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 18h36 ) twitter

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, informa que os atendimentos no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Novo Diamantino estarão temporariamente interrompidos entre os dias 17 e 20 de junho. A pausa ocorre em razão da mudança de sede da unidade. O Novo CRAS passará a funcionar na antiga Escola Municipal João Batista de Almeida, localizada na Rua Fortaleza bairro Jardim Alvorada. A nova estrutura vai proporcionar mais espaço, conforto e melhores condições para o acolhimento das famílias acompanhadas pela unidade. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Congresso aprova ajustes nas regras sobre emendas parlamentares ao Orçamento

