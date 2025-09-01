CRAS encerra programação do Agosto Lilás com ações de conscientização e acolhimento O CRAS realizou, um encontro com o grupo de famílias em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento...

O CRAS realizou, um encontro com o grupo de famílias em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A atividade marcou, ainda, o encerramento das ações desenvolvidas ao longo do mês de agosto, cujo objetivo foi promover o diálogo, a informação e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O CRAS reafirma seu compromisso com a proteção social, a promoção da cidadania e a construção de uma sociedade baseada no respeito, na igualdade e na não violência.

