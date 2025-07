CRAS I e CREAS realizam festa junina para famílias atendidas nas unidades O mês de julho começou com clima de festa no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), juntamente com o Centro de Referência...

O mês de julho começou com clima de festa no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Lucas do Rio Verde. A unidade promoveu, nesta Sexta-feira (04), uma festa junina especial para celebrar e fortalecer o vínculo com as famílias e crianças atendidas pelos serviços socioassistenciais.

