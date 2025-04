CRE aprova Paulo Uchôa Ribeiro Filho para embaixada na Arábia Saudita A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta terça-feira (22), por unanimidade, a indicação do diplomata Paulo Uchôa Ribeiro... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arábia_Saudita.png

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta terça-feira (22), por unanimidade, a indicação do diplomata Paulo Uchôa Ribeiro Filho para comandar a embaixada do Brasil na Arábia Saudita e, cumulativamente, no Iêmen. A indicação (MSF 11/2025) teve relatório do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Sinop é destaque entre as cidades mais verdes do Brasil

Daniel Monteiro cobra locais licenciados para descarte de resíduos em reunião com caçambeiros

Projeto que propõe fim de verbas públicas para o Carnaval em Cuiabá tem pedido de vista na Câmara