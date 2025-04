CRE aprova Sérgio Rodrigues dos Santos como embaixador na Rússia A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta terça-feira (22) a indicação do diplomata Sérgio Rodrigues... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 16h13 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h13 ) twitter

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta terça-feira (22) a indicação do diplomata Sérgio Rodrigues dos Santos para o cargo de embaixador do Brasil na Rússia e, cumulativamente, no Uzbequistão. A mensagem (MSF 2/2025) contou com relatório favorável do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), lido pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). A indicação agora será analisada pelo Plenário.

