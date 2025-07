Momento MT |Do R7

Creches de Cuiabá oferece atendimento especial para crianças com seletividade alimentar A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fornece fórmulas infantis específicas para atender crianças de...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fornece fórmulas infantis específicas para atender crianças de 0 a 12 meses matriculadas nas creches municipais. “É um compromisso da gestão do prefeito Abilio Brunini garantir diariamente à alimentação em um compromisso com a educação e as famílias cuiabanas”, afirma o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

