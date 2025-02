CRECI-MT responde a denúncias de assédio moral e politização com nova carta circular O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região (CRECI-MT) publicou uma carta circular em 24 de janeiro de 2025, em resposta... Momento MT|Do R7 24/01/2025 - 18h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região (CRECI-MT) publicou uma carta circular em 24 de janeiro de 2025, em resposta à repercussão de denúncias de assédio moral envolvendo a instituição e seu presidente, Claudecir Contreira.

Saiba mais sobre essa polêmica e as declarações do CRECI-MT consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Secretário firma compromisso pela coleta seletiva de lixo em Cuiabá

Roubos de veículos reduziram 28% em Mato Grosso, aponta Observatório de Segurança Pública

Sesp entrega nova viatura ao Corpo Musical da Polícia Militar