Credencial de estacionamento para vagas especiais pode ser vinculada ao veículo de forma eletrônica A credencial de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD) com comprometimento de mobilidade, e de idoso, pode ser vinculada... Momento MT|Do R7 16/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 16/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A credencial de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD) com comprometimento de mobilidade, e de idoso, pode ser vinculada de forma eletrônica à placa do veículo. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) traz o passo a passo de como fazer. Para realizar o serviço, é preciso baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), do Governo Federal, no celular. Com o aplicativo aberto, acione a opção “Vínculo da credencial a veículo” e, em seguida “Vincular ao meu veículo”. Serão listados os veículos em sua propriedade e você poderá selecionar o veículo desejado para veicular o documento. Confirme todas as etapas e pronto. Sua credencial já estará ativa sem a necessidade de impressão. Saiba mais sobre como facilitar o acesso às vagas especiais e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura prorroga pagamento do IPTU à vista com desconto até 31 de março

Polícia Militar prende dois homens com porções de maconha em Várzea Grande

Celulares e entorpecentes são apreendidos com visitantes em unidades prisionais