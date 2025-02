Credenciamento de fornecedores para podas de árvores será realizado on-line a partir de março

O Departamento de Licitação e Contratos de Lucas do Rio Verde informa aos fornecedores que o credenciamento para podas de árvores será realizado agora de maneira on-line. O envio dos documentos será feito por meio do Sistema 1DOC, no Portal do Fornecedor, disponível no site da Prefeitura.

Saiba mais sobre como se credenciar e as novidades desse processo acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: