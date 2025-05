Credenciamento dos atletas dos 48º Jogos Estudantis acontece nos dias 13 e 14 de maio A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, dará início ao 48º Jogos Estudantis Cuiabanos com o credenciamento... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h07 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, dará início ao 48º Jogos Estudantis Cuiabanos com o credenciamento dos atletas participantes nos dias 13 e 14 de maio. A etapa é obrigatória e ocorrerá na sede da secretaria, localizada na Rua Barão de Melgaço, nº 3677, em horário diferenciado para cada data.

