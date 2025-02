Credenciamento para Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos e Execução de Serviços de Engenharia passará a ser online

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde comunica a empresários e pessoas físicas, que o envio de documentos para quem deseja participar de licitações na modalidade de Credenciamento para Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos e Execução de Serviços de Engenharia, que o envio de documentação passa a ser no formato digital, via sistema 1DOC.

