Crédito consignado: novas regras para o setor privado Entrou em vigor a Lei 15.179/25, que atualiza as regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A norma formaliza...

Entrou em vigor a Lei 15.179/25, que atualiza as regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A norma formaliza a plataforma digital Crédito do Trabalhador, centralizando a oferta de crédito consignado para:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as novas regras do crédito consignado!

Leia Mais em Momento MT: